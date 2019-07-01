Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti

KOCAELİ (AA) - Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, yeğeninin düğünü için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Antalya Adliyesinde görev yapan savcı Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze ilçesine geldi. Ablasının evinde kalan Epik, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Epik'in cenazesi, 2005-2014 yıllarında görev yaptığı Gebze Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.