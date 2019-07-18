Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıl Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.