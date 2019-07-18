Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıl
Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
YORUM YAZ