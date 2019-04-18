Cumhuriyet palavra sıktı, Alanson'dan açıklama geldi! "Cumhuriyet'in palavrası, Allah'a şükür..."

Cumhuriyet, dün gece saatlerinde Mazhar Alanson'un rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti.

Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Alanson çıkan haberleri yalanladı ve "Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evimde oturuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer. O belalar size bir döner görürsünüz :)" yazan Alanson bir de video paylaştı.