Cumhuriyet palavra sıktı, Alanson'dan açıklama geldi! "Cumhuriyet'in palavrası, Allah'a şükür..."
Cumhuriyet, ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un yoğun bakımda olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanson, gülerek, "Yoğun bakımdaymışım, Cumhuriyet'in palavrası..." ifadesini kullandı.18 Nisan 2019 Perşembe 15:10
Cumhuriyet, dün gece saatlerinde Mazhar Alanson'un rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti.
Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Alanson çıkan haberleri yalanladı ve "Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evimde oturuyorum" ifadelerini kullandı.
"Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer. O belalar size bir döner görürsünüz :)" yazan Alanson bir de video paylaştı.
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