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Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!

Yalan haberleriyle Türkiye'de algı operasyonları yapan terör sevici Cumhuriyet paçavrası yine Batı'nın sözcülüğüne soyundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:30
Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!

Yalan haberlerle Türk toplumuna algı operasyonları yapan ve teröre açıkca destek veren Cumhuriyet Paçavrası yine Batı'nın sözcülüğünü yaptı. ABD'nin ev hapsine alınan Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek hukuksuz bir biçimde Türkiye'ye yaptırım uygulaması büyük tepkiyle karşılanmıştı. Cumhuriyet paçavrası ise her zaman olduğu gibi yine ABD'nin yanında yer aldı. Sözde gazete Fetullahçı papazın serbest bırakılmamasının ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdığını yazdı.

BEBEK KATİLLERİNE TERÖRİST DİYEMEDİ

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda üs bölgesinde astsubay eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya (26) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Terör sevici Cumhuriyet paçavrası ise haberinde saldırıyı düzenleyen PKK'lı hainlere "terörist" diyemedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:30
  1. Cumhuriyet
  2. ABD
  3. Andrew Brunson
  4. Donald Trump

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