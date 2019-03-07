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Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:12
Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

 

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan tatbikata Afad, Sağlık Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi destek sundu.

 

Okulda gerçekleştirilen tatbikatla öğrencilerin olası durumlara hazırlandığını ve hangi kamu kurumlarının görev aldığını öğrencilerin öğrenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Okul Müdürü Selim Erbaş, "Dönem dönem yapılan tatbikat ve uygulamalar öğrencilerimizin gelişimleri noktasında katkı sunuyor. Teorikte alınan bilgilerin uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterilmesi olası durumlarda çocuklarımızın tedbirli davranmalarının be bilinçli olmalarının da önünü açıyor. Bizlerin çocuklarımızın gelişimleri noktasında yaptığı her eğitim faaliyetini aileler de evlerinde mutlaka hatırlatmalı ve çocuklarıyla aynı bilince sahip olmalılar"dedi.



Gerçekleştirilen tatbikatta deprem ve yangın anları canlandırılarak kurtarma faaliyetinin nasıl gerçekleştirildiği çocuklara gösterildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:12
  1. Kırşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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