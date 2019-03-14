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Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Çorum Merkez 75.

14 Mart 2019 Perşembe 11:20
Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Çorum Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda, belediyesi itfaiye ekiplerinin de katılımı ile yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.


Okul Müdürü Mustafa Ergüleç ile Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Şener Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de görev aldı. Tatbikatta İtfaiye personelinin de katkılarıyla öğrenciler gerçeği aratmayan bir etkinlik yapılmış oldular.


Önce okul bahçesinde İtfaiye ekipleri, öğrencilere yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiğini ve yangının nasıl söndürüleceği hakkında bilgi verdikten sonra tatbikat yapıldı. Yangın esnasında okul içinde kalan öğrencilerin kurtarılması, ilk müdahalenin yapılması ve çevre güvenliği gibi olaylar ekipler tarafından sırasıyla canlandırıldı.


Siren sesleri ile önce çocuklar kendilerini koruma altına alarak okul bahçesinde toplandı. Okul içinde mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri ve öğretmenler yardımı ile en kısa sürede okul bahçesine çıkarılarak ilk yardımları yapıldı. Öğrencilerin tatbikat sırasındaki heyecanları görülmeye değerdi. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrencilerin duman arasında kalması nedeni ile içeriden müdahale edilemediği için itfaiye aracından merdiven uzatılarak pencereden kurtarıldılar.


Öğrenci ve öğretmenlerin de yaparak, yaşayarak katıldıkları etkinliğin verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Mustafa Ergüleç, başarılı bir tatbikat geçirilmesi nedeniyle, Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerine, Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Şener Bektaş’a, okul personeline ve öğrencilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:20
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