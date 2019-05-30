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Cumhuriyet Ortaokulu "English Magazine For Kids" e-Twinning projesine ortak oldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlıCumhuriyet Ortaokulu "English Magazine For Kids" e-Twinning projesine ortak oldu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:53
Cumhuriyet Ortaokulu "English Magazine For Kids" e-Twinning projesine ortak oldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlıCumhuriyet Ortaokulu "English Magazine For Kids" e-Twinning projesine ortak oldu.


Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Okul Müdürü Mevlüt Yıldırım ve İngilizce Öğretmeni Koray Bozkurtyönetiminde hazırladıkları "English Magazine For Kids" e-Twinning projesini tanıtmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a ziyarette bulundular.


Yurt içi ve yurt dışından ortakları bulunan projede öğrenciler, belirlenen temalarda araştırmalar yaparak, farklı Web 2 araçlarının da yardımıyla seviyelerine uygun içerikler hazırlama lansı buldu. Bu projeyle öğrenciler, bilgiyi araştırdılar, organize ettiler, öğrendiklerini pekiştirdiler, grup içerisinde işbirliği içinde çalıştılar ve teknolojiyi kendi eğitimleri için nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Öte yandan Derginin tamamen İngilizce olarak hazırlanması sayesinde öğrenciler öğrendikleri yabancı dili kullanma fırsatı buldular.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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