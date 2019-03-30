0553 313 94 23

Cumhuriyet Ortaokulu başarılara doymuyor

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması’nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile il birincisi oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:41
Cumhuriyet Ortaokulu başarılara doymuyor

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması’nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile il birincisi oldu.


İl genelinde daha önce düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla gündeme gelen Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması’nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya alırken; yarışmalarda kız takımını temsil eden Akgül Kurt, Belçim Sarı, Belçem Sarı ve Elif Eylül Gündüz ile erkek takımından Arda Sarı, M. Furkan Kılınç il birincisi oldu. Yine Van’da yapılan taekvando müsabakalarında ise okul öğrencilerinden Ömer Feti Öner, Eyüp Tekdur, Nazan Kayucu ve Petek Dilmaç da il birincisi oldu. Gaziantep’te yapılan taekvando bölge yarışmasında Eyüp Tekdur 2’nci olurken, Kick Boks karşılaşmasında da Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Melisa Sayılgan il birincisi olup, bölge yarışmalarında ise üçüncü oldu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Seyithan Ekinci, okul öğrencilerinin böyle güzel başarılar elde etmesiyle gururlandıklarını ifade ederek, her zaman öğrencilere destek vereceklerini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay çalışmalarını Ilıcabaşı ve Yılmazköy’de tamamladı
    1. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    2. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    3. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    4. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    5. Kayak merkezinde yol genişletme..
    6. Bu araçtan sağ çıktılar
    7. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    8. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    9. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    11. Artvin’de yağışların az olması ile..
    12. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    13. Bursaray’dan ek seferler
    14. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    15. Tanzim satışlara 2 gün ara
    16. Kars’ta seçim günü 3 bin 622 polis ve..
    17. Fırında ekmek yaparken evi yandı
    18. Seçime saatler kala İYİ Parti'ye şok!..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Erdoğan..
    20. Trump'tan yeni tehdit: Dalga..
    21. Çakır’dan Aziziye için seçim uyarısı
    22. 15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa..
    23. AK Parti'den haddini aşan Cindoruk'a..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de..
    25. Düzce Üniversitesinde ahlak anlayışı..
    26. "Ülkemizin her köşesinde sandıklara..
    27. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    28. "Boyun germe estetiği ile yıllara..
    29. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    30. Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'