0553 313 94 23

Gizli tanığı ifşa eden Cumhuriyet muhabirine ceza!

İstanbul'da yürütülen DHKP-C soruşturmasında yakalanıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarakterör örgütü adına önemli bilgiler veren bir gizli tanığın adını afişe eden Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Canan Coşkun, 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:06
Gizli tanığı ifşa eden Cumhuriyet muhabirine ceza!

OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ile Nuriye Gülmen'in yargılandığı davada, İstanbul'da yürütülen bir DHKP-C soruşturmasında yakalanan örgüt üyesi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "gizli tanık" olmuştu.

Dava kapsamında, 19 Temmuz 2017'de tanık olarak ifadesi alınan bu kişi, Özakça ve Gülmen'in eyleme başladıkları andan itibaren, eylemlerin zamanı ve sürecini örgütün belirlediğini öne sürmüştü. Tanık, "Bu olayda adı geçenler masumane gösterilerek, oturma eylemi yapmışlar, örgütün talimatı doğrultusunda açlık grevine başlamışlardır" demişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HEDEF GÖSTERDİ

Gizli tanığın bu ifadesi ardından 20 Ağustos 2017 günü, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Canan Coşkun imzalı haberde gizli tanığın adı ve soyadı açıkça yazıldı.

Dosyada gizlilik ve kısıtlama bulunmasına rağmen, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek şekilde haber yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından söz konusu habere ilişkin soruşturma başlatıldı. Haberde, gizli tanığın ve ailesinin teşhir edilerek, terör örgütlerine hedef gösterildiği iddiaları incelemeye alındı.

İFADESİ ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Canan Coşkun'un ifadesine başvuruldu. Coşkun ifadesinde, "Ben adliye muhabiriyim. Adliyede görülen dava ve soruşturmalarla ilgili haber yapmaktayım. Söz konusu haberde bunlardan bir tanesidir. Soruşturmayı yürüten savcı ve tanık isminin geçmesi haber unsurudur. Kimseyi terör örgütüne hedef göstermek gibi bir amacım yoktur" dedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Coşkun'un yapmış olduğu haber içeriğinde, soruşturma savcısı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt faaliyetlerini deşifre edilmesine katkıda bulunan tanığın ismini açıkça yazdığı, terör örgütüne hedef gösterdiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen Coşkun, Terör suçlarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

2 YIL 3 AY HAPİS

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Canan Coşkun bugün görülen son duruşmada, 'Terörle mücadelede görev almış tanığın kimliğini açıklamak veya yaymak' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alarak alt sınırdan uzaklaştığını kararında vurguladı. Ayrıca Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları ile pişmanlık duymadığının anlaşılması gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmamasına karar verdi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:06
  1. İstanbul
  2. OHAL
  3. cumhuriyet muhabiri
  4. Canan Coşkun
  5. DHKP-C

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM25 dk önce
    İşin ucu hakime savcıya dokununca indirim mindirim yok, ama bir garibanın davası olsaydı kılık kıyafeti düzgündü der indirim yapardınız. Bu hakim savcıların yatacak yeri yok!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Merkez Bankası anketi açıkladı!
  1. Merkez Bankası anketi açıkladı!
  2. 2018 KPSS lisans sınav giriş..
  3. Diş eti çekilmesi nasıl geçer?
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin..
  5. Onlarca silah ele geçirildi.....
  6. Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar..
  7. İngiltere'deki FETÖ'cüleri korku sardı
  8. Sivas'ta 600 kişi hastaneye başvurdu!..
  9. Kanada'dan Kars'a ata topraklarını..
  10. Başına parke taşı vurularak yaralanan..
  11. Ekonomi uçuyor!.. Her gün 2 yeni..
  12. Mehmet Tahir Sekizkardeş'e FETÖ..
  13. Ülser nasıl anlaşılır?
  14. 'Felaket' dedi! AB'den ABD'ye..
  15. Leyla cinayetinde yeni gelişme!
  16. Kriz büyüyor: Rusya'dan flaş hamle!
  17. Ötanazi istiyordu, doğru tedaviyle..
  18. Yazıcı'dan CHP'lilere: Bedelini öderler!
  19. Erdoğan'a hakaret davasından ilginç..
  20. Gülihsan Yiğit kimdir? Gülihsan Yiğit..
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!