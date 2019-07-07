Cumhuriyet, masum bir çocuğu kullanarak algı yaptı! Evinin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip yere çakılan Recep Tayyip isimli bir çocuğun haberini yapan Cumhuriyet paçavrası, "Evin penceresinden düşen Recep Tayyip ağır yaralı" başlığını kullanarak küstah bir mesaj verdi.

Her fırsatta hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran darbe yanlısı Cumhuriyet Gazetesi, akılalmaz bir algı operasyonuna daha imza attı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip yere çakılan Recep Tayyip isimli bir çocuğun haberini yapan Cumhuriyet,"Evin penceresinden düşen Recep Tayyip ağır yaralı" başlığını kullanarak küstah bir mesaj verdi. İşte Cumhuriyet'in o haberi:

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