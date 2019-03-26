0553 313 94 23

Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu artık bitiyor

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde itfaiye ve ambulanslar için büyük sorun teşkil eden o yol genişletiliyor.

26 Mart 2019 Salı 12:42
Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu artık bitiyor

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde itfaiye ve ambulanslar için büyük sorun teşkil eden o yol genişletiliyor.


Cumhuriyet Mahallesi Üzümlü Sokak üzerindeki yolun darlığından dolayı yaşanabilecek bir yangın ve hastalıkta itfaiye ve ambulans zor anlar yaşıyordu. Bu sorunu mahalle sakini Turgut Çetinkaya’nın Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a iletmesi sonrası belediye ekipleri hemen o bölgeyi genişletme çalışmalarına başladı. Yaşanan bu olay sonrası Başkan Can’a teşekkür eden mahalle sakinleri, büyük bir sorunun ortadan kalkacağını söylediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schneider Electric, Siber Güvenlik Birliği'ne katıldı
    1. Schneider Electric, Siber Güvenlik..
    2. Cezayir Devlet Televizyonu Genel..
    3. Yüksekova’da kar temizleme çalışması
    4. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından..
    5. Memur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK..
    6. Hafsat nineden Dicle Elektrik’e..
    7. Yumurtası 400, civcivi bin lira
    8. Suç makinesini Samsun polisi yakaladı
    9. Başkent’te Çanakkale ruhu
    10. Adana'da sahte MİT'çi operasyonu!..
    11. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    12. Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan..
    13. Tütüncü: " Vakıf Çiftliği ve eski..
    14. Aşırı terleme nedenleri nelerdir |..
    15. İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda
    16. Trakya, istihdamda en yüksekte
    17. Başkan Yalçın, Orman Haftası..
    18. Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a sert..
    19. Başkan Can, S plakalı minibüsçüler ve..
    20. Kayseri’de ilk defa resmi beyzbol..
    21. Rusya'dan Golan Tepeleri açıklaması!
    22. Vali Şentürk, girişimci kadınlarla bir..
    23. Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu..
    24. Mühendislerin tarıma merakı tüm..
    25. "Okutman yapma" vaadiyle..
    26. Bakan Kurum: “7 - 8 ay içerisinde..
    27. Hikmet Karaman: “Sivas’tan alacağımız..
    28. Cumhur İttifakı adayı Çelik Arda..
    29. Başkan Çelik’in vedasına akademik..
    30. Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!