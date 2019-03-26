Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu artık bitiyor

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde itfaiye ve ambulanslar için büyük sorun teşkil eden o yol genişletiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Üzümlü Sokak üzerindeki yolun darlığından dolayı yaşanabilecek bir yangın ve hastalıkta itfaiye ve ambulans zor anlar yaşıyordu. Bu sorunu mahalle sakini Turgut Çetinkaya’nın Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a iletmesi sonrası belediye ekipleri hemen o bölgeyi genişletme çalışmalarına başladı. Yaşanan bu olay sonrası Başkan Can’a teşekkür eden mahalle sakinleri, büyük bir sorunun ortadan kalkacağını söylediler.