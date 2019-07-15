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Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı çalışma

Muratpaşa Belediyesi,Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı çalışma

Muratpaşa Belediyesi,Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahalledeki 2’nci etap çalışmaları kapsamında 7 bin 201 metre uzunluğunda 33 sokağın asfaltı tamamen yenilenmiş olacak.


Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde haziran ayında başladığı cadde ve sokak yenileme çalışmalarına tüm sıcak havaya rağmen devam ediyor. Geçmiş yıllarda 9 bin 34 ton sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra kaldırım yenileme çalışması da yapılan mahallede devam eden 2’nci etap çalışmaları kapsamında 33 sokağın asfaltı tamamen yenileniyor. Sokaklarda önce ağır iş makineleri eski asfaltı tamamen kazıyarak topluyor, ardından asfaltlama çalışması başlıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde 2’nci etap çalışmaları tamamlandığında 11 bin 342 ton asfalt kullanılarak 7 bin 201 metre uzunluğunda sokaklar baştan sona yenilenmiş olacak.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
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