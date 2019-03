Cumhuriyet Mahallesi aile sağlığı merkezine kavuştu

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezi yapımı kısa sürede tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yunusemre Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi ile üst geçit gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Törenin ilk konuşmasını Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz yaptı. Cumhuriyet Mahallesinin Mehmet Çerçi’yle birlikte hizmetle tanıştığını belirten Yılmaz, “2014’te kurulan bir belediyeden mahallemize yapılan hizmetleri saymak istiyorum. Taziye evi yapıldı. 50 bin metrekare taş döşendi. Sağlık merkezimiz açıldı. Doğalgazımız geldi. 54 yaşındayım. En mutlu günüm bugündür. Çünkü buradaki insanlar Horozköy’e muayene olmaya gidiyordu. Bu tamamen ortadan kalktı. Bunu Yunusemre Belediye Başkanımıza borçluyuz” dedi.

Müdürlük olarak sağlık merkezinin yeri konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve bu sorunu Yunusemre Belediyesiyle aştıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ise, “İlk göreve başladığımda Milletvekilimiz İsmail Bilen beni arayarak bu bölgeye sağlık merkezi ihtiyacı olduğunu söyledi. Muhtarımızı ziyaret ettim. Gerçekten buranın büyüyen ve gelişen bir yer olduğuna şahit oldum. Hemen yer aramaya başladık. Ancak uygun yer bulamadık. Sonrasında belediye başkanımızı ziyaret ederek durumu ilettik. Projesi çizildi ve belediyemiz yapımını üstlendi. Kısa bir sürede de hizmete girdi. Aile sağlığı merkezimiz 14 bin nüfusa 4 hekimle hizmet ediyor. Personel atamaları tamamlandığında da 112 servisimizi hizmete sokacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi’ne birçok hizmeti kazandırdıklarını ve yeni dönemde hizmetlerin devamının geleceğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre adayı Dr. Mehmet Çerçi, “Bir sağlıkçı olarak burada hizmet veren tıp mensuplarını gönülden kutluyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze burayı ücretsiz tahsis ettik. Burada ambulans hazır olacak. Yenilediğimiz üst geçidimizi de hizmete soktuk. Tabi sadece Cumhuriyet Mahallemizde bu hizmetler yok. Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyor; çalışmalar yapıyoruz. Yol ve kaldırımları düzenliyoruz. Aydınlatmaları yapıyoruz. Ilk taziye evimizi burada hizmete açtık. Cami çevresinin düzenlenmesi yapıldı. Futbol sahası kazandırdık. Gıda bankası, yardım hizmetleri gibi pek çok hizmet yaptık. Allah devletimize zeval vermesin, biz bu işleri yaparız. Bu mahallemizin ve bazı mahallelerimizin imar sorunu var. Ancak büyükşehirle bu konuyu konuşuyoruz. Büyükşehir tarafından önümüzdeki aylarda imarla ilgili çalışma kamuoyuyla paylaşılacaktır. Belediye başkanı olarak bu hizmetlere rehberlik ediyorum fakat bu işleri yapan çok değerli ekibim var. Fen işlerimiz olmak üzere bütün müdürlüklerimizin gayretleri var. Hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçi’nin konuşmasının ardından söz alan İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, “Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılması için destekleri her zaman yanımızda hissediyoruz. Her türlü çalışmada sayın milletvekillerimizin, valimizin çok çabaları var. Bu arada devletin kendine sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için gece gündüz çalışan bir belediye başkanımız var. Bu ilçe için çok büyük bir şans. On yılda pek çok kurumun yapamayacaklarını çok kısa sürede hayata geçirdiler. Bugünlerde açılışlarına bile yetişemiyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Yapılan hizmetleri saymakla bitmez. Onun içindir ki AK Parti’ye itimat ediliyor. Belediye başkanımız bu şehirde iki dönem milletvekilliği yaptı. Samimi birisidir. Her yere eşit davranmaya çalışır. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini ve ekiplerini kutluyorum. Bir dönem daha hizmete talipler. Bu yapılan hizmetleri gördükten sonra vatandaşımızın destek olacağını düşünüyorum. İnsana yapılan yatırım ne kadarsa hak ettiği içindir. Bu bizim hizmet anlayışımızın gereğidir. Birileri seçim arifesi temel attılar. Böyle bırakılacak dendi. Bugüne kadar ne vaat ettiysek fazlasını hayata geçirdik. Bizden istenen sağlık ocağıydı. Biz 112 merkezi de yaptık. Kıymetli dostlar önümüzde seçim var. Bu seçim çok önemli. 31 Mart’ta bu ve benzeri hizmetlerin gelmesini oylayacaksınız. Siyasi istikrar bozulursa, ekonomik istikrarsızlık gelir. Bu hizmetlere ayrılan kaynaklar, hortumcunun rantiyecilerin cebine girer. Gözleri bizde olan mazlum milletlerin de ümitlerini boşa çıkarmış oluruz. Zulüm altında inleyen ne kadar millet varsa, gözünü Recep Tayyip Erdoğan’a diktiler bekliyorlar. Geçtiğimiz beş yılda pek çok hizmet yapıldı. Ancak eksikler illa ki vardır. Bu eksikliklerin biz takipçisi olacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Törene AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletevkili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İlçe Sağlık Müdürü Ümit Atman, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.