Cumhuriyet, kimsenin babasının malı değildir

Sivas Kongresinin Yıldönümü. Fotoğrafa iyi bakmak lâzım. Bugün, başta Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP ve bilumum solcu ve lâikçi kesimin düşman kesildiği; sarıklı, sakallı, cübbeli insanlarla Cumhuriyetin temelleri atıldı. Hiç bir başarının, mutlak suretle bir kişiye endekslenmemesinin fotoğrafıdır bu. Şimdi esas soru şu: Başta, Mustafa Kemal’i Atatürk yapan Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ve Mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere; Cumhuriyetin temellerini atan bu insanlar, İstiklal Mahkemelerinde idamla yargılanmaları ile ilgili soru işaretlerine dikkat çekmeyecek mıyız? Hiç bir insan hatasız ve “sorgulanamaz” değildir. Ben, yalan dolanla yazılan yakın tarihin sorgulanmasından, Türk Tarih Kurumu belgelerinin, araştırmacı gazetecilere ve gerçek tarihçilerin incelenmesine açılmasından yanayım. Korkmanın, çekinmenin ve bir şeyleri saklamanın gereği yok, imkânı da yok. Mutlaka tarihi gerçeklerin yeni nesillere aktarılması şarttır.. Bu durum, er ya da geç gerçekleşecektir. Bundan emin olabilirsiniz.