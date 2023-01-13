'Cumhuriyet Halk Partisi bunu yıllarca uyguladI'

Siyaset; insanları idare etme, politika ise yalan söyleme sanatıdır. Bunu ben üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü kelimenin kendisi bunu tam olarak ayan beyan belirtiyor. Latince ve Rumcada poli ‘çok’, tika da ‘yüz’ demektir. İkisini birleştirince de çok yüzlülük, yani bir yerde başka, diğer bir yerde başka bi şekilde konuşmaktır.

CHP bunu yıllarca uyguladı. Buna yeni parti ve particikler de eklendi. Zillet ittifakının mensupları kendilerinin HDPKK ile ortaklıklarının üzerini örtmek için birçok yollara başvuruyorlar. Onlarcasından yüzlercesinden biri; “Saman bile ithal ediyoruz” diye algı oluşturma gayreti içinde olmasını söyler ve Hitler’in propaganda bakanı Joseph Goebbels’e bırakıyorum. “Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir toplum sunayım.” Oysa samanın hayvan yemi olarak değil de fuarda bir şirketin sahnede kullanmak üzere az bir miktarda, birkaç balya sergide kullanmak için ithal etmesini cımbızla tutup ülke çapında gibi gösterilmesi. İlerleyen yıllarda Türkiye kendisini zor toplar. Tarlalar hâlâ öküzlerin çektiği kara sabanlarla sürülür. Barajlar olmadığı için bazen sel, bazen de kuraklık tehlikesi. Onlarca köyün toplam mahsulü ile ancak bir traktör ithal edilir. Emperyalist ülkeler sattıkları makinelerden kazandıkları paraların üzerine yedek parçalardan daha bir servet kazanırlar.

Taakiii 1950’lere kadar. Amerika’nın açtığı kredi ile elektrik üreten barajlar. Yani HES’ler yapılır. Elektrik gelince sanayi canlanır, üretim maliyetleri düşer, yerli traktörlerin ve lokomotiflerin imaline geçilir. Amaaaa bu sıçramayı yapan Türkiye Nato’da güya müttefikimiz olan ABD’yi rahatsız eder. 1957 yılında Amerika’ya yeni kredi almak için giden Menderes’e, “Ben sana iki tane baraj yap dedim, sen yirmi iki tane baraj yaptın” diyerek bir kuruş kredi vermeden geri gönderir. Ardından Demokrat Parti diğer bir süper güç olan Sovyetler Birliği’ne yönelir. Zirai ürünler karşılığında barajlar, ağır sanayii ve rafineri kurma anlaşmaları Menderes ile Sovyetler Birliği arasında imzalar atılır. ABD bunun üzerine içimizdeki Amerikalılara 27 Mayıs darbesini yaptırır. Başbakan ve iki bakanı idam edilir. Birçok macera ve ihanetlerle iniş çıkışlar yaşanır. Gün gelir 70 Sent’e muhtaç kalınır.

Gelelim günümüze Merkez Bankası’ndaki altın stoku üst seviyede, paramız var. Döviz bol, ama hain de bol saman bile ithal ediyoruz diye yaygara koparan emperyalist yandaşı medya ve şakşakçıları var. Eee ne demiş Joseph Goebbels, “Bana vicdansız bir medya verin. Size bilinçsiz bir toplum sunayım.” İçimizde bilinçsiz bir toplum var mı? Hem de çok, ama onlardan daha çok böyle yalanları yutmayan, bilinçli, ülkesi için canını gözünü kırpmadan verebilecek BÜYÜK bir toplum var.