Cumhuriyet, halk düşmanlarınınmerkezi mi oldu?

Sosyolog olmasına rağmen kendi toplumuna yabancı olan ve her fırsatta kendi toplumuna yönelik hakaret içeren yazılar yazan Kırıkkanat’ın Cumhuriyet macerasının ne kadar süreceği merak ediliyor. Cumhuriyet gazetesinin, Habertürk’ten kovulan ve halkı aşağılayan söylemleri ile tanınan Bekir Coşkun ile de anlaştığı belirtiliyor. Toplumu aşağılayan yazıları sebebiyle kendi görüşüne yakın gazetelerden bile kovulan Mine Kırıkkanat’ın Cumhuriyet gazetesi serüveni dün başladı. Sosyoloji mezunu olmasına rağmen toplumu bilimsellikten uzak, hakaret içeren yazıları ile inciten Kırıkkanat, 20 yıl önce muhabir olarak başladığı gazeteye “Yirmi yıl sonra...” başlıklı yazısı ile yazar olarak döndü. Mine Kırıkkanat 1996 yılında yazarlığa başladığı Radikal gazetesinden 2005 yılında yazdığı “Halkımız eğleniyor” başlıklı hakaret içerikli yazısı sebebiyle dönemin Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan tarafından kovulmuştu.



“HALKIMIZ EĞLENİYOR”, KIRIKKANAT HAKARET EDİYOR



Radikal gazetesinde 2005 yılında ‘Halkımız Eğleniyor’ başlıklı bir yazı kaleme alan Mine Kırıkkanat, yazısında baştan aşağı toplumun bir kesimine yönelik ağır hakaretler içeren cümlelere ve değerlendirmelere yer veriyor. İşte Kırıkkanat’ın kovulmasına sebep olan o hakaret cümleleri, “(...)Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. (...) Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler, zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı! (...) Sahil Yolu’nda Arabistan bile değil, Etiyopya’nın ete doymuş hali, ‘Etobur İslamistan’ başlıyor, sayın okurlar. (...) Tesettür anaları kumsalda mangal yeller, babaları don paça yatarken, irili ufaklı danaları da pamukludan dalgıç tulumlarıyla suda cıp cıp yapıyorlardı. (...) Şimdi bu sahillerde sabah yürüyüşleri yapan ‘creme de la creme’ Kadıköylüler, İslamistan varoşlarının işgal ettiği denizlerine ve kumsallarına bakıyor, lanet yağdırıyorlar halkımıza 1 milyon karşılığında plaj hizmeti sunan belediyelere. (...)” 2005 yılında, o zaman Doğan Grubu ile herhangi bir ticari birlikteliği olmayan Vatan gazetesinde yazmaya başlayan Kırıkkanat, burada da “Papatyalıktan Kasımpatılığa” başlıklı yazısında Filistin ve Pakistan için yardım toplayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yönelik haddini aşan cümleler sarf etmişti. Vatan gazetesi yönetimi yazıdan rahatsız olarak yazının yayınlanmasına müsaade etmemişti. Kırıkkanat, daha sonra yazısını çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamıştı. Kırıkkanat’ın bu tavrı Milliyet ve Radikal gazetelerinin ardından Vatan gazetesinden kovulmasına da sebep olmuştu.



HANIMEFENDİ FİLİSTİN VE PAKİSTAN’A GİDEN PARADAN RAHATSIZ!



5 yıl çalıştığı Vatan Gazetesi’nde yazısı gazetede yayınlanmayan Kırıkkanat, olaya sinirlenerek yazısını çeşitli sosyal paylaşım sitelerine koydurdu. Buna sinirlenen Vatan gazetesi tepe yönetimi Kırıkkanat’ı kapı dışarı etti. “Papatyalıktan Kasımpatılığa” başlıklı yazısında Filistin’e ve Pakistan’a giden yardım paralarını eleştirme gafletine düşen yazar, Emine Erdoğan’ı da eleştirmekten geri kalmıyor. İşte Vatan yönetimini rahatsız eden o yazıdan bazı cümleler, “ (...) Semra Özal’ın ektiği papatyalar zamanla irileşti, semirdi, kuşkusuz GDO’lar sayesinde kasımpatına dönüştüler, Sayın Emine Erdoğan’ın vicdan bahçesinde açıyorlar, pat pat, pardon kat kat... Bir bakıyorsunuz Filistinli çocuklara ağlatıyor, bir bakıyorsunuz Pakistan’daki sel felaketine yardım damlatıyorlar (...)”



CUMHURİYET, ‘HALK DÜŞMANLARININ MERKEZİ’ OLDU



Toplumu rencide eden yazarların, çalıştıkları kurumlarda tutunamamalarını Cumhuriyet gazetesi fırsata çevirme peşinde. 3 gazeteden kovulan Mine Kırıkkanat’ı transfer eden Cumhuriyet gazetesi, geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesinden kovulan Bekir Coşkun’a da teklif yaptı. Coşkun’un kısa süre sonra Cumhuriyet’te yazması bekleniyor. Dün okurlarına yeni köşesinden “Yirmi yıl sonra...” başlıklı yazısı ile merhaba diyen Mine Kırıkkanat, yazısında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak çalıştığı dönemi hatırlattı. Mine Kırıkkanat ve halkı aşağılayan yazıları ile tanınan Bekir Coşkun’u da kadrosouna katması, “Cumhuriyet gazetesi halkı aşağılayanların merkezi mi oldu?” yorumlarına sebep oldu.