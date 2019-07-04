0553 313 94 23

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bir yazısında başörtüsü takan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bir yazısında başörtüsü takan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’ün, gazetedeki bir yazısında başörtüsü takan kadınlara yönelik sözleri dolayısıyla, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Işıl Özgentürk’ün avukatı Fikret İlkiz katıldı. Davanın müdahili avukatlardan Mustafa Doğan İnal duruşmada hazır bulunurken diğer müdahiller adına ise avukatları katıldı.


‘Yazı iğrenç bir paçavradır’


Bir önceki duruşmaya katılan diğer müdahillerin sanık Özgentürk’ün yazına dair ‘paçavra’ kelimesini kullandıklarını söyleyen müdahil avukat Mustafa Doğan İnal, “Ben bu tabirin çok saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini aydın ve medeni bir insan olarak gören sanığın İslam’ın bütün ritüel ve değerlerine karşı, faşist, kindar ve iğrenç iftiralarının mahkemeniz nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu onlar için sıradanlaşmış bir ifade haline gelmiştir. Hukukun bunu korumaması, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Sanık avukatı Fikret İkiz ise önceki duruşmadaki beyanını tekrar ettiğini söyleyerek, Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen bir kararı emsal olarak mahkemeye sundu.


Mahkeme heyeti, sanık Işıl Özgentürk’ü, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan, suçun işleniş şekli ve sanığın kastını dikkate alarak 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Mahkeme, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle yarı oranında artırım yaparak cezayı 1 yıl 6 aya çıkardı ve indirim yoluna gitmedi.


Heyet, sanık hakkında daha önceden verilmiş bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğunu göz önüne alarak hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgentürk’ün yazısında, ‘başörtüsü takılması eyleminin tarihte fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu’ imasında bulunduğu belirtilerek, basın yoluyla ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar