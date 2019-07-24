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Cumhuriyet Caddesinde İçme Suyu Hattı Döşemesine Başlandı

Muş’un önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesinde altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu döşeme çalışmalarına başlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
Cumhuriyet Caddesinde İçme Suyu Hattı Döşemesine Başlandı

Muş’un önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesinde altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu döşeme çalışmalarına başlandı.


Geçen yıldan beri çalışmaları yürütülen altyapı projesi aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 20 ayrı bölgede yapılan çalışmalarla kentin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenileniyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesindeki kanalizasyon hattı döşemesini tamamlayan ekipler, içme suyu hattına başladı. Sırasıyla kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu ve parsel bağlantılarını yapan ekipler, yol güzergahındaki vatandaşların ve esnafların mağdur olmaması için hummalı bir çalışma sergiliyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağından başlatılan içme suyu döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhuriyet Caddesinin şehrin en fazla kullanılan ana güzergahlarından biri olduğunu belirten Başkan Asya, vatandaşların çalışmalardan etkilenmemesi için projenin hızlı bir şekilde uygulanması konusunda talimatlar verdi.


Altyapı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “İlimiz için hayati önem arz eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekipler yaklaşık 20 ayrı bölgede kazı ve döşeme çalışmaları yapıyor. Bir yandan yeni hatları döşenirken diğer yandan evlere işyerlerine parsel bağlantıları yapılıyor. Trafik akışının en fazla olduğu caddelerimizden biri olan Cumhuriyet Caddesindeki altyapı yenileme çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Ekipler kanalizasyon döşemelerini tamamladı. Bugün de içme suyu hatlarını döşemeye başladılar. İçme suyu hatları kanalizasyon ve yağmur suyu döşemelerine göre daha hızlı ilerliyor. Altyapı çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz caddemizin kaldırım ve yolunu da bu sezon içerisinde yenilemeyi planlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız gerekli fizibiliteyi yaptılar. İnşallah belirlediğimiz plan ve program çerçevesinde projemizi uygulayacağız. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın sabrına ve anlayışına ihtiyacımız var. Bu tür işler meşakkatli olduğunun farkındayız. İnşallah bugün sıkıntısına birlikte katlandığımız bu durumun yarın yine birlikte sefasını süreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
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