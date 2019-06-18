Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki’den Rektör Coşkun’a veda ziyareti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof.18 Haziran 2019 Salı 08:43
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a veda ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 2 yıldır Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Tiryaki, görev süresince karşılıklı işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirttiği Rektör Coşkun’a teşekkür etti. Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tiryaki’ye yeni görev yerinde başarılar diledi.
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