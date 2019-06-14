Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki, Bayburt’a veda ediyor

Yaklaşık 2 yıldır Bayburt’ta görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’nin Tarsus’a tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde organize edilen veda programına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, Vali Yardımcıları, Aydıntepe ve Demirözü Kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Programda duygularını paylaşan Bayburt Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, önce devletim ve milletim şiarıyla şehrimize hizmet eden idarecileri her zaman baş üstünde tuttuklarını ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’nin de büyük bir özveriyle hizmet ettiğini, devlet ve millet meselelerine koşan bir idarecesi olarak hatırlayacaklarını ifade etti. Başkan Vekilimiz Doğan, Bayburt’ta yapmış olduğu özverili hizmetlerden ötürü Başsavcı Tiryaki’ye teşekkürlerini bildirerek yeni görev yerinde de başarılarının devamını diledi.

Bayburt’tan ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise, Bayburt’ta yapmış olduğu iki yıllık görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğini, çok güzel hatıralarla ayrılacağını şehrimizin idarecileriyle büyük bir uyum içerisinde çalıştığını dile getirdi. Belediyemize de yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ayrıca teşekkür eden Başsavcı Tiryaki, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başta olmak üzere bütün belediye personeline başarılar diledi.