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Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki için veda yemeği düzenlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki için Vali Ali Hamza Pehlivan’ın ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.

18 Haziran 2019 Salı 09:14
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki için veda yemeği düzenlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki için Vali Ali Hamza Pehlivan’ın ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.


Bayburt Üniversitesi Konuk Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Nasrullah Hacımüftüoğlu ile Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu katıldı.


Yemek sonrası yaptığı konuşmada kamu görevinin yurdun dört bir yanında çalışmayı gerektiren bir hizmet alanı olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Sürekli tayine tabi olan kamu görevlilerine dışarıdan bakıldığı zaman belki hayatı ıskalıyorlar gibi görülebilir. Fakat yıllar içerisinde bu yer değişikliklerini nasıl tecrübeye dönüştürebiliriz bunu öğreniyoruz. Bizlerle birlikte ailelerimiz de sürekli ortam değiştiriyor. Bu noktada bardağın dolu tarafına bakmayı bilmek gerekiyor. Bu bakış açısına sahip olduktan sonra gittiğimiz yerlerde edindiğimiz dostlukları ve deneyimleri ömür sermayesi sayıyoruz. Bayburt’ta gayet güzel bir çalışma ortamımız var. Başsavcımızın gerek mesai arkadaşlığı gerekse saygınlığı, samimiyeti ve dostluğu ile bu ortama çok değerli katkıları oldu. Kendisine şahsım ve İlimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı yarınlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Bayburt’a gelirken büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. Burada şunu gördüm. Bir şehrin büyüklüğü ya da küçüklüğü çok önemli değil. Şehri kıymetli kılan sizin mesaide ya da sosyal ortamda bulunduğunuz kıymetler ve değerlerdir. Bayburt o noktada hakikaten çok kıymetli bir il. Buradan ayrılmaktan dolayı hüznümü ifade etmek istiyorum. Hüzünlüyüm.” dedi.


Vali Pehlivan’a her şeyden önce bir vatandaş olarak çok teşekkür ettiğini, şahsında devletin varlığını, güvenini ziyadesiyle hissettiklerini ifade eden Başsavcı Tiryaki, “Cenab-ı Hak inşallah sizlere devlete, millete, maneviyata en iyi hizmetlerde bulunacağınız en güzel görevleri nasip etsin. Bunu sadece size değil milletimize dua olarak ifade ediyorum. Sizinle dost olmak güzeldi. Burada bir ahenk var. Huzur içerisinde, dayanışma içerisinde çalıştık. Bunu sizlerin katkılarıyla icra ettik.” diye konuştu. Başsavcı Tiryaki davetliler ile yaşadığı hatıralarını da yad edip ayrı ayrı şükranlarını ileterek “Yeni görev yerim olan Tarsus’da bir kardeşiniz olduğunu lütfen unutmayın. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Beni ziyadesiyle onurlandırdınız. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.” İfadelerini kullandı.


Konuşmalar sonrasında Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’ye hizmetleri anısına Vali Pehlivan tarafından plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:14
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