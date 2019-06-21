Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, BGC’ye veda ziyaretinde bulundu Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Cemiyet başkanı Yaşar Yıldız ve Başkan yardımcısı Murat Okutmuş’a veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Tiryaki’ye yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Yıldız, bugüne kadar ilimize sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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