0553 313 94 23

Cumhuriyet Başsavcısı Balık’tan duygulandıran veda

Manisa’nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla kente veda etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:55
Cumhuriyet Başsavcısı Balık’tan duygulandıran veda

Manisa’nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla kente veda etti.


Hakkari’de görev yaptığı süre boyunca sürekli protokol üyeleri ile halkla iç içe olan ve yöre halkı tarafından sevilen ve sayılan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla Hakkari halkına veda etti.


Başsavcı Balık’ın yazdığı o satırlar ise şöyle:


“Eveetttt!!! Dile gelen sözler söylendi... Gelirken ne idik, dönerken ne olduk, muhasebe yapıldı... Dönüş bileti alındı...Yaradan’ın varlığına bir kez daha iman etmemize vesile olan ihtişamlı dağlar ve tevazunun simgesi ters laleler diyarı, vatanımın nazlı toprağı, acıların coğrafyası Hakkari!!! Hamdık, pişip yanmayı dilerken iyi bir okul dedi kimileri senin için... Tastamam iki yıl sürdü serüven... Ezan ve bayrak uğruna 137 vatan evladını sonsuzluğa uğurladık Sümbül’ün heybetli gölgesinde... Vakur duruşlu analar, evlatlar, bacılar gördük gözyaşlarını içine akıtan... Hepsinin hayallerini düşündük titreyerek senin karlı ayazında... Hayallerine üzülsek de ahiretlerine sevinip içten içe tebessüm ettik... Adalet uğruna verilen savaşta bir nebze olsun katkımız olduysa, hukuk adına bir gönüle girebildiysek, bir yudum su serpebildiysek kuruyan canlara ne mutlu bize... Güzel tesadüflerin yer aldığı sayısız dostluklar, kardeşler, meslektaşlar edindim sayende, aynı kaptan yemek yediğim, omuz omuza yer aldığım, barındırdığın güzel yürekli insanlar için şükranlar sana Hakkari!!! Bizi senle bir kez daha var eden, sana getiren, yüzümüzün akıyla ayrıldığımızı düşündüren kainatın ve sonsuzluğun yegane sahibi Yüce Allah’a sayısız hamd olsun... Hoşçakal Hakkari!!! Ezan susmasın, bayrak inmesin bedeninden... Hakkari’de kalan vatan yürekliler en eminine emanetsiniz!!! Üzülme vatan; sen çağır biz gene geliriz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da yangın
    1. Erzurum’da yangın
    2. Hububatta rekolte artışı bekleniyor
    3. (Özel) 400 liralık yalancı safranı..
    4. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    5. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    6. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    7. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    8. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    9. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    10. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    11. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    12. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    13. Asya borsaları
    14. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    15. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    16. Engellilerin el emeği göz nuru..
    17. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    18. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    19. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    20. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    21. Piyasa güne artı rezervle başladı
    22. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    23. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    24. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    25. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    26. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    27. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    28. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    29. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    30. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi