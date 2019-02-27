Cumhuriyet Başsavcılığında 435 bin 496 devam eden dosya bulunuyor

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır" dedi.

Cirit yaptığı açıklamada, "31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay’daki derdest dosya sayısı 941 bin 957’dir" diye konuştu.

Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.