Cumhuriyet aynı tas aynı hamam... Al birini vur ötekine!

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Yıllardır provokatif yayınlarıyla ön plana çıkan Cumhuriyet gazetesi bugün de skandal bir manşetle çıktı. Gazetenin geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosu değişmişti. Ancak gazete bugünkü haberiyle isimlerin değişmesine rağmen aynı kirli zihniyetin değişmediğini gösterdi.

Önceleri terör örgütleri DHKP-C, PKK ve FETÖ’nün sesi haline gelen Cumhuriyet yönetim kadrosunun değişmesiyle Kemalistleri kışkırtma görevini üstlendi. Bugün baskısında “Laik eğitim bitiyor” manşetini atan Cumhuriyet, eğitim sistemini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u hedef aldı.

CUMHURİYET’İ RAHATSIZ EDEN NE?

Özde özgürlükçü zihniyetin temsilcisi olduğunu iddia eden Cumhuriyet’i rahatsız eden ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği. MEB okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yeni yönetmelikte liselerde karma eğitime ilişkin değişiklik yaptı. Liselerin açılmasına ilişkin bölümden “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi kaldırıldı.

İMAM HATİPLERE KOLAYLIK

Yapılan değişiklik ile imam hatiplerin açılması da kolaylaştırıldı. İmam hatip lisesi açma şartlarından bu okullar için aranan “geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması” şartı kaldırıldı. Mevcut yönetmelikte ortaokul ve imam hatip ortaokulu açmak için 5. sınıfta en az 20 öğrenci şartı aranırken bu şart da esnetildi. En az 20 ya da toplamda 40 öğrencinin olması durumunda ortaokul ya da imam hatip ortaokulu açılabilmesi değişiklik kapsamında sağlandı. Eski yönetmelikte okul açılmasına ilişkin talep ve raporları nisan ayında isteyen MEB, bu koşulları şubat ayına çekti.

CUMHURİYET GAZETESİNİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliğine giden Cumhuriyet gazetesi adeta terör örgütlerinin sesi haline gelmiş, Türkiye’yi karalayan skandal haberlere imza atmıştı. Ancak yönetim değişikliği ile basın ilkelerine uygun bir çizgiye geleceği düşünülen Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetiyle böyle olmadığını gösterdi.

Söz konusu gazetenin geçmişi ise skandallarla dolu. Uzun yıllar gazetecilikten uzak toplumu bölen ve ayrıştıran bir çizgide yayın politikasını sürdüren Cumhuriyet gazetesi 12 Temmuz 1951 günkü nüshasında Nâzım Hikmet’in fotoğrafını birinci sayfasından basıp “Millet doya doya yüzüne tükürsün” manşetini atmıştı. Aynı Cumhuriyet 1937-38 Dersim olayları sırasında soykırıma varan harekâtı sonuna kadar destekleyip oradaki vahşete destek çıkmıştı. Cumhuriyet 22 Mayıs 1932 tarihli baskısında “Kemalist Türkiye’den faşist İtalya’ya Selam” manşeti ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nı, Hitler Avusturyası’nı yazılarıyla, haberleriyle destekleyerek faşist zihniyetini ortaya koymuştu. 1960 ve sonrasındaki darbeleri, önce açık sonra gizli bir biçimde kendisine dokunulana kadar destekleyen de yine Cumhuriyet gazetesiydi.