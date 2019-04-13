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Cumhurbaşkanlığından Ticaretin Kolaylaştırılması genelgesi

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:01
Cumhurbaşkanlığından Ticaretin Kolaylaştırılması genelgesi

ANKARA (AA) - Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 29 Şubat 2016'da Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın ilgili fıkrasında, üyelere ulusal düzeyde bir Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulması yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, anlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Taşımacılılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği, Gümrük Müşavirleri Derneği, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Dış Ticaret Derneği temsilcilerinden oluşan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kuruldu.

Koordinasyon Komitesi'nde temsil edilmek üzere bakanlıklar bakan yardımcısı, kurum ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi, gümrük müşavirleri dernekleri ise tümünü temsilen yönetim kurulu başkanı düzeyinde daimi temas noktası tespit edecek.

Yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanması hedeflenen Koordinasyon Komitesi'nin sekretarya hizmetlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Koordinasyon Komitesi'nin toplantılarına gerekli görüldüğünde diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek.

Komitenin çalışmalarının, 20016/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından bugüne kadar yapılmış çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtilen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Komitenin çalışmalarına destek olmak için bir Teknik Komite kurulmasının da uygun olacağı bildirildi.

Koordinasyon Komitesi ve Teknik Komite'nin çalışma usul ve esaslarının Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısında belirleneceği kaydedilen genelgede, komite çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eş güdümün sağlanması için komite üyelerine gereken her türlü destek ve yardımın sağlanacağı belirtildi.



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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:01
  1. Cumhurbaşkanlığı genelgesi
  2. Resmi Gazete
  3. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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