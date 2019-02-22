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Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılına destek

Kurtuluş Savaşı’nda işgalci güçlere karşı kahraman Türk milletinin yüzyıl önce ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve kongre coşkusunu ulusala taşımak için aylar öncesinde başlanılan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin Kültür Sanat Etkinlikleri 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanlığının 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile taçlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:57
Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılına destek

Kurtuluş Savaşı’nda işgalci güçlere karşı kahraman Türk milletinin yüzyıl önce ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve kongre coşkusunu ulusala taşımak için aylar öncesinde başlanılan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin Kültür Sanat Etkinlikleri 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanlığının 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile taçlandı.


30694 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ’Kongre’nin 100’üncü Yılında 100 Etkinlik’ kapsamında başlatılan kutlama programları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği kararlaştırıldı. Genelgede yapılacak her türlü sportif faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinliklerin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek, yürütüleceğine de yer verildi.


’100’üncü Yıl Kutlamaları’ kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:57
  1. kültür
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