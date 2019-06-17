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Cumhurbaşkanlığı'ndan kısa film ve senaryo yarışma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimiyle ilgili 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:52
Cumhurbaşkanlığı'ndan kısa film ve senaryo yarışma

15 Temmuz 2016’da Türkiye en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşamış ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girmişti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman milletimiz onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini göstermişti. Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı. Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesile anlatacaklardı, şanlı tarihimizdeki onlarcasını bugüne kadar aktardıkları gibi…

Ülke genelindeki topyekûn direniş ile elde edilen bu demokrasi zaferinin üçüncü senesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı darbe girişimine dair toplumsal hafızamızı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.

Yarışma ile milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Başvuruların 12 Temmuz 2019 tarihine kadar alınacağı proje kapsamında film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.

Yarışmacılar projelerini yarisma.15temmuz.gov.tr adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru sürecinin ardından projeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek.

Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için yarisma.15temmuz.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:52
  1. 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması
  2. Kısa Film ve Senaryo Yarışması
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı
  5. etullahçı Terör Örgütü
  6. 15 Temmuz

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