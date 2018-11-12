THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert açıklama!

Fransa Dışişleri Bakanı'nın Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkındaki ifadelerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un AFP haber ajansına yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘siyasi oyunlar oynamakla’ itham etmesi kabul edilemez. Türkiye’nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır.

Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye’nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye’den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir.

Bu süreçte Fransa’ya farklı şekilde muamele edilmemiştir. Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını bu vesileyle teyit ediyorum. 24 Ekim 2018 tarihinde Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz.”

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
  1. fransa
  2. cemal kaşıkçı
  3. Fahrettin Altun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    2. Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan..
    3. Kastamonu'da kalabalığa aldırmadan..
    4. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    5. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    6. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    7. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    8. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    9. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    10. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    11. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    12. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    13. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    14. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    15. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    16. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    17. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    18. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    19. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    20. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta