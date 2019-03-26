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Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş Fox TV mesajı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medyadan seçim akşamı Fox TV'yi izleyeceğini açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 12:28
Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş Fox TV mesajı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan seçim akşamına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Karaca Twitter hesabından gazeteci İsmail Küçükkaya’yı etiketleyerek, “Ben şahsen Fox Tv'yi seçim akşamları seyretmeyi seviyorum. Sevgili dostum İsmail Küçükkaya her seçim gecesi boynunu bükse de onu izlemek büyük keyif.Kıymetli dostum , bu seçim gecesi de seni izleyeceğim. Ve “ADAM” yine kazanacak @KucukkayaIsmail @hasandogan” ifadelerini paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:28
  1. İsmail Küçükkaya
  2. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca

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  • mert memet mert memet 47 dk önce
    bende mor rengi seviyorum o yüzden fatih mortakal ile izlemesi keyifli oluyor :)) faih mosmor ekran mosmor fox mosmor :)

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