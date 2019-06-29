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Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştığı belirtildi- Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel meselelerin ele alındığı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin yeniden teyit edilerek atılacak adımların değerlendirildiği bildirildi

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile G20 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.

Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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