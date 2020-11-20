  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanlığından Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki
Siyaset

Cumhurbaşkanlığından Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki

Katıldığı bir televizyon kanalında skandal bir şekilde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç'a, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:49:00 -
Cumhurbaşkanlığından Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında skandal bir şekilde terör destekçisi Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyen ve bu kitabı utanıp sıkılmadan vatandaşlara da tavsiye eden Bülent Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." dedi.

"Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tahliye edilmeli"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" şeklinde tepki çeken sözler sarf etti.

Bülent Arınç'ın skandal sözlerine büyük tepki yağdı. Arınç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arıncı, "Şehit yakınlarımız başta olmak üzere milletimizin vicdanını yaralayan ve Şehitlerimizin ruhunu sızlatan açıklamalar yapanlar; hukuk önünde de yarın ruz-u mahşerde de mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım
Gündem

Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Bakan Koca, 'favicoir' ilacına ili..
Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu
Dünya

Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” ismini alan dünyaca ünlü Hollandalı boksör Ruby Jesiah Mesu, sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyu..
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmanın İran'da büyük rahatsızlığa neden ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay