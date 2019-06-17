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Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için kısa film ve senaryo yarışması düzenlenecek- Yarışmayla milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz'la ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor- Film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmlerin katılabileceği yarışmaya başvuruların, 12 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor - Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz hain darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşadığı ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girildiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman Türk Milleti'nin onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini gösterdiği anımsatılan açıklamada, "Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı. Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesile anlatacaklardı, şanlı tarihimizdeki onlarcasını bugüne kadar aktardıkları gibi…" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülke genelindeki topyekün direnişle elde edilen bu demokrasi zaferinin üçüncü senesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenleyeceği bildirildi.

- 2 dalda 4 ödül verilecek

Yarışmayla milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz'la ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruların 12 Temmuz 2019 tarihine kadar alınacağı proje kapsamında film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.Yarışmacılar projelerini 'yarisma.15temmuz.gov.tr' adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru sürecinin ardından projeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması'na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, 'En iyi kısa film' ve 'En iyi senaryo' olmak üzere 2 dalda toplam 4 ödül verilecek.Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için 'yarisma.15temmuz.gov.tr' adresi ziyaret edilebilir."




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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
  1. 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması
  2. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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