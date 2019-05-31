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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Şahin tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin katıldığı iftar programında tebrikleri kabul etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:58
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Şahin tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin katıldığı iftar programında tebrikleri kabul etti.


AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan tarafından Safranbolu Gökçeoğlu Konağı’nda iftar programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal,İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ,KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan, bürokrat ve iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. AK Parti iktidarlığı döneminde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Mehmet Ali Şahin,iki dönem AK Parti Karabük Milletvekilliği yaptı.Halen AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapan Şahin, Bülent Arınç’tan sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan ikinci isim oldu.


Ceylan">Mehmet Ceylan, iftar programına katılan herkese teşekkür ederek, bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Şahin ile hemşehrileri olarak gurur duyduklarını belirtti.


Ceylan’ın ardından konuşan Mehmet Ali Şahin, dünyada İslam karşıtlığı, düşmanlığı olduğunu belirterek, “Bunu birileri kasti olarak yapıyor ama bundaMüslümanım diyenlerin kabahati yok mu? İslam’ı iyi temsil etmemelerinin kabahati yok mu? İslam dinini kan olarak görmeye çalışan bir takım teröre bulaşmış olanların veya İslam’ı kullanan terör örgütlerinin bunda kabahati yok mu? O halde şu mübarek günlerde gerekli dersleri ve sonuçları çıkararak iyi insan, vatandaş olmaya gayret etmeliyiz”ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Şahin, tebrikleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:58
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