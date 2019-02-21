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Cumhurbaşkanlığı Yetkilileri “DKF’19” İçin ETÜ’de

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden 11 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesel çapta düzenlenecek olan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” 08-09 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
Cumhurbaşkanlığı Yetkilileri “DKF’19” İçin ETÜ’de

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden 11 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesel çapta düzenlenecek olan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” 08-09 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.


Önceki yıllarda düzenlediği kariyer etkinliklerine daha geniş işbirliği ve katılımla bir yenisini daha ekleyen ETÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8-9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği kariyer fuarına firma ve ziyaretçi iştirakini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda, “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı çalışmalarına destek olmak amacıyla Erzurum’a geldi. Gülmez ve Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi fuarın gerçekleştireceği Recep Tayyip Erdoğan fuar merkezini gezdikten sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e fuara sağladığı katkılardan dolayı makamlarında teşekkür ziyareti yaptılar. Ardından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın ve MÜSİAD Erzurum İl Müdürü Fuat Demir’i makamlarında ziyaret ederek,firmaların fuara katılımlarını teşvik etme hususunda destek sözü aldılar.


Bu ziyaretlerin ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile de bir toplantı gerçekleştirilerek fuara ilişkin detaylarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından 11 paydaş üniversitenin temsilcileri ile Rektörlük binasındaki toplantı odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez paydaş üniversitelerin fuarla ilgili yapmış oldukları çalışmaları değerlendirerek emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
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