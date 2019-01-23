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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya ziyaret

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:47
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya ziyaret

KUALA LUMPUR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Singapur Temsilcisi Ahmet Emre Büyükkılıç, Malezya'ya ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı tarafından ağırlanan Dağlıoğlu ve Büyükkılıç, Türkiye-Malezya arasındaki ticaretin gelişimi ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Malezyalı iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirten Büyükelçi Kavakcı, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin artmasına yönelik çabalarından ötürü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi üyelerine teşekkürlerini sundu.

Görüşmenin ardından AA muhabirine konuşan Dağlıoğlu, Türkiye ile Malezya'nın 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Ticaretin sonrasında yatırımın geldiğine inanıyoruz. Bu bağlamda iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilebileceğine dair düşüncemiz var." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, son 10 yılda bazı Malezya merkezli şirketlerin Türkiye'de sağlık, enerji ve havalimanı alanında şirketler satın aldıklarına dikkati çekerek, "Bu gibi fırsatların uzun vadede var olacağına inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'deki satın alma ve birleşme fırsatlarının Malezya'daki yatırımcılara anlatılabilmesi için platformlar oluşturma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Malezya'dan yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımın geldiğini belirten Dağlıoğlu, "Hedefimiz Malezya'dan daha çok yatırımcının Türkiye'ye gelmesini sağlamak." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:47
  1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  2. Malezya
  3. merve kavakcı

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