Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları kamu spotuyla fikirlerini paylaşmaya davet etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi için yeni bir kamu spotu yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla 28 Ocak'ta başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi için yeni kamu spotu yayımlandı. Kamu spotunda, "Biliyoruz, ülkemizi güzelleştirmek için çok güzel fikirlerin var. Hadi o zaman 'iletisim.gov.tr'ye gir, fikirlerini paylaş, ülkemizin geleceğinde senin de adın olsun. Ülkem için bir fikrim var projesiyle fikirlerin hayat bulsun. Türkiye sayende daha güzel bir yer olsun." ifadeleriyle vatandaşlar fikirlerini paylaşmaya davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine, bugüne kadar 18 bin 495 fikir geldi.

Proje kapsamında vatandaşlar, "iletisim.gov.tr" üzerinden "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformuna tıklayarak, fikirlerini paylaşabiliyor.



Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde fikirler gelmeye devam ederken, gelen fikirlerin yüzde 95'i incelenerek ilgili kurumlarla paylaşıldı.

Yeni gelen fikirler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen ön değerlendirme ve ilgili kurumla paylaşma sürecine tabi tutuldu.

Uygulanmasına karar verilen fikirler, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak.



