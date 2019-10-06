Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 12-19 Nisan'da yapılacak
Gelecek sene 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 12-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.06 Ekim 2019 Pazar 15:11
Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.
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