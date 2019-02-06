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Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruluyor! Hedef Süper Lig

Başkan Erdoğan, Ankara'da bir futbol takımının kurulmasına onay verdi. Adım Cumhurbaşkanlığıspor olacak kulübün, idmanlarını Beştepe'de yapması bekleniyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruluyor! Hedef Süper Lig

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da bir futbol takımının kurulmasına onay verdiği öğrenildi. Takımın idmanlarını Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.

www.yurtspor.com adlı internet sitesindeki habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda önceki gün yapılan kura çekimine katılan Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Cumhurbaşkanlığı Spor'la ilgili başvuruyu doğruladı. TASKK yetkilileri Cumhurbaşkanlığı Spor'un amatör ligde mücadele etmesinin belli prosedürler içinde değerlendirileceğini ifade ederken işlemlerin yasal çerçeve içinde yapılacağı belirtildi.

Fors kullanacaklar mı?

Sahaya kırmızı beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı Spor'un, T.C. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu formalarda ‘logo' olarak kullanıp kullanmayacağı ise netleşmedi. İdmanlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması beklenen futbol takımı maçlarını ise Sincan Stadı'nda oynayacak.

Kimler oynayacak?

Cumhurbaşkanlığı'na yakın çevreler bu takımın Beştepe personelinden kurulacağını iddia etse de, Cumhurbaşkanlığı Spor'un özellikle hedefe ulaşmak için Ankara'daki futbol takımlarının altyapılarından yetişen isimleri kadrosuna katabileceği, böylelikle kısa süre içinde profesyonel yapıya kadar yükselecek bir organizasyonun kurulduğunu öne sürdüler. Bir başka senaryo ise 1. Lig'deki Osmanlıspor'un isim hakkının satın alınıp takımın gelecek yıl Süper Lig'i hedeflemesi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığıspor
  3. Cumhurbaşkanlığıspor kuruluyor

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  • fakirfakir36 dk önce
    Abi bu ne bu mu kaldı derdimiz ihtiyacımız. Kim talep ediyor kardeşim bunları koskoca c.baskanlıgı bununla mı ugrasacak buna mı vakit harcayacak Başımıza taşı yağdıracaksınız.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Hay MAŞAALLAH tek eksiğimiz buydu,para çaldırmakve çalmak adına yeni bir yol Haydi Türkiyem ileri
  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    futbolcu, antrenör, personel maaşları, transfer paraları, takımın seyahat masrafları kim tarafından karşılanacak?
  • müslümmüslüm1 sa önce
    milletin parasıyla herşeyde yaparlar..

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