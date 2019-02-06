0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayında faaliyetlerine başlıyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak.

Spora ve özellikle futbola olan sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan süpriz bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla kurulan yeni bir futbol kulübü, önümüzdeki Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

İdmanlar Beştepe'de

Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor. Takımın idmanlarını ise, kulübün resmi adresi olarak görünen Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığıspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç uyarısı!
    1. Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç..
    2. Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününü..
    3. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    4. HDP'den Saadet Partisi'nin adayına..
    5. Ataşehir’in 30 yıllık sorunu çözüme..
    6. TkMM'den "2018 Panoraması" raporu
    7. Makedonya'nın NATO'ya katılım..
    8. Lübnan'ı artık Hizbullah mı yönetiyor?
    9. Soylu ülke genelinde eş zamanlı olarak..
    10. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:
    11. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    12. Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu
    13. Albaraka'nın ALNEO hizmetiyle POS..
    14. Değer üreten şehirler
    15. Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı:..
    16. "Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak"
    17. Fatih Terim'in acı günü
    18. Genel ve yerel yöneticilerin dikkat..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. "Dökülme devam ederse AK Parti tek..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!