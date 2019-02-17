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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi’ iddiası ile ilgili açıklama

İstanbul’da hiç kapanmayan kütüphanelerin sayısı artıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 02:43
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi’ iddiası ile ilgili açıklama

İstanbul’da hiç kapanmayan kütüphanelerin sayısı artıyor. Kartal’da 7/24 açık Muallim Cevdet Kütüphanesi’nin açılışına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), ilk kez Atatürk Kitaplığı’nda başlattığı "Hiç Kapanmayan Kütüphane Projesi" kapsamında, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi İstanbullulara 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Açılış programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyet katıldı.


Kalın: “Türkiye’de kitap okuma sayısı katlanarak artıyor”


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Muallim Cevdet Kütüphanesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bizim Kültürümüz ve medeniyetimiz okuma üzerine kuruludur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, okumak bu dünyadaki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden birisidir. Bunun için de ortamların olması lazım. Kitapların, kütüphanelerin, kıraathanelerin olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu millet kıraathaneleri seferberliği ile inşallah Türkiye’de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Millet Kıraathaneler ile inşallah Türkiye’de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllarda rakamlara baktığınız zaman Türkiye’de basılan ve okunan kitap sayısının geçen yıllara göre katlanarak arttığını görüyoruz. ’Türkler okumuyor, Türkiye’de kitap basılmıyor’ gibi bir efsane var ama reel olarak istatistik ve rakamlara baktığınız zaman artık bizim çok daha fazla imkanlarımız var. Türkiye’de geçmişe göre çok farklı alanlarda, dillerde ve disiplinlerde yeni kitaplar basılıyor. Bunlar dağıtılıyor. Bu kültürel sürekliliğimizi sağlamak noktasında bize çok önemli de bir imkan sunmaktadır. Eskilerin güzel bir tabiri var, ’Kem alat ile kemalat olmaz.’ derler. Yani elinizdeki enstrümanlar eksikse, bunlarla bir yetkinliğe ulaşmazsınız. Bu tür mekanlar bize daha iyi işler yapmamız için yeni fırsatlar sunuyor” dedi.


Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sabah saatlerinde Türkiye’ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" dedi.


Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye’de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20’ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı’na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek. Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz’da ne ise bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.


Uysal: “İstanbul’a 7/24 açık 4 yeni kütüphane”


İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’a 7/24 açık 4 yeni kütüphane kazandırdıklarını belirterek, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, kütüphaneler konusunda bir hayli iddialıyız. 21 kütüphanemiz var, bu kütüphaneler içerisinde 800 bin kitap var, yıllık olarak 1 milyon 200 bine yakın istifade eden var ve bu kütüphanelerimiz AK parti döneminden daha öncesinden de başlamış haftanın yedi günü açık. Bazı kütüphanelerimiz akşam saat 20.00’a kadar, bazıları ise 22.00’a kadar. 2014 yılında ilk defa Atatürk Kütüphanemizi 7/24 yani hiç kapanmadan açık tutmaya başladık, o süreçten sonra Türkiye’de ilk defa böyle bir kütüphane 7/24 açık hale geldi. Şu anda dört kütüphanemizi daha 7/24 açık hale getirdik. Bu gün burada burası ve Ümraniye’de Süheyl Ünver Kütüphanesi ve bugün burada açılışını yaptığımız Muallim Cevdet Kütüphanemiz. Pazartesi’nden itibaren iki kütüphanemiz daha açılacak, Fatih’te Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir’de Rasim Özdenören Kütüphanemiz 7/24 hizmet verecek” dedi.


Konuşmaların ardından İbrahim Kalın, Uysal ile birlikte kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Kalın, öğrencilerin isteği üzerine kendi kitaplarını imzaladı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 02:43
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