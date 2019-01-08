Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır"

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08 Ocak 2019 Salı 15:26
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:26
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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