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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek."

15 Ocak 2019 Salı 18:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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