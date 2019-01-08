0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."

08 Ocak 2019 Salı 15:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komünizmi övdürüyorlar, kızıl marş ezberletiyorlar! Sincan'da 181 'yeniden eğitim kampı'
    1. Komünizmi övdürüyorlar, kızıl marş..
    2. TÜİK'ten TÜFE açıklaması:
    3. Karlov suikasti davasında flaş ifadeler!
    4. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    5. Pepe eski takımı Porto'da
    6. İran'dan Hindistan'a "gümrük tarifesi"..
    7. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    8. AK Parti Sakarya belediye başkan..
    9. Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına..
    10. Rus savaş gemisi Marmara Denizi'ne..
    11. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    12. Karadeniz'de batan gemide ölü sayısı..
    13. Kalın: "Artık ortak devriyenin..
    14. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    15. Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının..
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. Washington D.C.'de Bolton, Ankara'da..
    18. "ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman..
    19. Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere..
    20. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz..
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor