Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Münbiç yol haritası) İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz edi

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