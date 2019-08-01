Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır."

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