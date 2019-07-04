Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla bur

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