Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz."

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