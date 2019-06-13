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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."

13 Haziran 2019 Perşembe 18:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."
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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:30
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