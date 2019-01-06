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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

06 Ocak 2019 Pazar 16:31
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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