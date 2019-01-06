Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

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06 Ocak 2019 Pazar 16:31
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:31
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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